Сегодня, 20 февраля, в рамках ЧМ-2025 по биатлону состоится синглмикст. Тренерский штаб сборной Украины определился с составом команды на гонку, сообщает 24 канал со ссылкой на Украинский биатлон.

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Кто представит Украину на эстафете

В одиночной смешанной эстафете есть два этапа, которые поочередно проводят женщины и мужчины. Дистанция синглмикста составляет шесть километров – два круга по три.

Сначала тренерский штаб сборной Украины выбрал Виталия Мандзина и Кристину Дмитренко на гонку. Однако в последний момент было решено, что участие в синглмиксте примут Юлия Джима и Антон Дудченко.

Состав сборной Украины на синглмикст

10-1. Юлия Джима

10-2. Антон Дудченко.

Начало одиночной смешанной эстафеты в швейцарском Ленцергайде запланировано на 17:05 по киевскому времени.