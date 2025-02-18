Украину в женской "индивидуалке" представляли четыре биатлонистки – Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина и Елена Городная, которая имела самый поздний стартовый номер среди наших девушек, сообщает 24 Канал.

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Две украинки в топ-15

Ровно половина (двое из четырех) украинских биатлонисток показали отличную стрельбу на четырех огневых рубежах. Джима и Дмитренко выбили все 20 мишеней, гарантировав себе высокое место в финальном протоколе.

Лидеру сборной Украины Джиме не хватило совсем немного, чтобы стать обладательницей первой медали для нашей страны на чемпионате мира-2025 и вообще в текущем сезоне-2024/2025 – 5-я позиция и цветочная церемония для Юлии.

Дмитренко финишировала вплотную к топ-10 – 11 место. Меркушина-старшая с двумя промахами стала по итогам индивидуальной гонки лишь 44-я.

Худший результат среди украинок продемонстрировала Городна. Елена трижды ошиблась на стрельбе и стала 61-й.

Чемпионкой мира-2025 в "индивидуалке" стала француженка Жюлья Симон, которая даже с одним промахом финишировала выше всех остальных биатлонисток. "Серебро" неожиданно завоевала Элла Гальварссон из Швеции. Подиум замкнула другая биатлонистка из Франции Лу Жанмоно.

Отметим, что среди призерок только шведка отстрелялась на ноль.

Результат женской "индивидуалки" на ЧМ-2025

1. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+1) 41:27,7

2. Элла Гальварссон (Швеция, 0+0+0+0+0) +37,8

3. Лу Жанмонно (Франция, 1+0+0+0+0) +39,2

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5. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0) +1:23,8

11. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+0+0) +2:11,7

44. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+0+1) +5:08,2

61. Елена Городная (Украина, 1+1+1+0) +6:33,1

Уже 19 февраля чемпионат мира в Ленцерхайде продолжится мужской индивидуальной гонкой на 20 километров. Начало – в 16:05 по киевскому времени.