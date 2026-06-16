Матч между действующими чемпионами мира и алжирцами привлек огромное внимание болельщиков. Однако праздничная атмосфера в центре мегаполиса в один миг сменилась конфликтом между болельщиками обеих сборных, пишет The Times of India.

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Что произошло?

Накануне стартового матча группы J чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Алжиром в центре Нью-Йорка произошла массовая стычка с участием болельщиков обеих команд.

По информации зарубежных СМИ, конфликт произошел на знаменитом Таймс-сквер, где в течение дня проходили многочисленные акции поддержки сборных. Сначала атмосфера была праздничной: болельщики пели песни, размахивали флагами и устраивали импровизированные футбольные шоу.

Однако впоследствии между отдельными группами болельщиков Аргентины и Алжира возникла словесная перепалка, которая переросла в толкотню и драку. Видео инцидента быстро распространилось в социальных сетях.

Праздник футбола омрачил неприятный инцидент

Чемпионат мира-2026 в США, Канаде и Мексике до сих пор проходил в атмосфере футбольного праздника, а болельщики разных сборных мирно сосуществовали в городах-хозяевах турнира. Именно поэтому инцидент в Нью-Йорке вызвал оживленное обсуждение среди фанатов и журналистов.

В сети многие пользователи раскритиковали поведение участников конфликта, отметив, что подобные сцены не имеют ничего общего с духом мирового первенства.

Напомним, что уже сегодня ночью, в 04:00 по киевскому времени, сборные Аргентины и Алжира проведут очный матч в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2026. Особое внимание будет приковано к Лионелю Месси, для которого этот чемпионат мира может стать последним в карьере.