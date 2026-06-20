Бразильские болельщики "прокляли" сборную Аргентины у статуи Рокки перед матчем ЧМ-2026

Накануне победного матча против Гаити (3:0) на Чемпионате мира-2026 болельщики сборной Бразилии устроили ироничную акцию. Это мероприятие болельщики провели непосредственно в Филадельфии.

Бразильские болельщики собрались у знаменитой статуи Рокки Бальбоа, чтобы подшутить над своими извечными соперниками — аргентинцами. Один из фанатов надел на памятник футболку сборной Аргентины. Об этом сообщает Marca.

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Что сделали болельщики Бразилии?

Этот жест отсылает к известной южноамериканской приметке "муфа" – символическому "проклятию". Согласно местным поверьям, оно приносит неудачу той команде, чью форму надевают на статую. Таким образом бразильцы решили "передать плохую энергию" альбиселесте.

Ранее подобный ритуал уже сработал против сборной Эквадора. Болельщики этой команды надели на Рокки свою родную форму, после чего Эквадор уступил Кот-д'Ивуару со счётом 0:1. Этот случай значительно укрепил веру болельщиков в магию филадельфийского памятника.

Сборная Аргентины проведет свой следующий матч уже в понедельник, 22 июня, против сборной Австрии. Игра начнется в 20:00. Напомним, что в первом туре аргентинцы уверенно разгромили Алжир (3:0), а Лионель Месси оформил в том матче хет-трик.

Nos Estados Unidos, é tradição entre torcedores rivais colocar bandeiras ou camisas na estátua de Rocky Balboa, em Filadélfia, para tentar dar azar ao adversário. Entrando na brincadeira, um torcedor brasileiro decidiu dar uma “forcinha” aos argentinos nesta Copa do Mundo.… pic.twitter.com/xvWKunH4It — ge (@geglobo) June 19, 2026

Как Бразилия выступает на ЧМ-2026?