Бразильські вболівальники зібралися біля знаменитої статуї Роккі Бальбоа, щоб пожартувати над своїми принциповими суперниками – аргентинцями. Один із фанатів одягнув на пам'ятник футболку збірної Аргентини. Про це повідомляє Marca.

Дивіться також Бразилія здобула першу перемогу на ЧС-26: травма Рафіньї та гол Вінісіуса

Що зробили вболівальники Бразилії?

Цей жест відсилає до відомої південноамериканської прикмети "муфа" – символічного "прокляття". За місцевими віруваннями, воно приносить невдачу тій команді, чию форму одягають на статую. У такий спосіб бразильці вирішили "передати погану енергію" альбіселесте.

Раніше подібний ритуал уже спрацював проти збірної Еквадору. Фанати цієї команди одягнули на Роккі свою рідну форму, після чого Еквадор поступився Кот‑д'Івуару з рахунком 0:1. Цей випадок значно посилив віру фанатів у магію філадельфійського пам'ятника.

Збірна Аргентини проведе свій наступний поєдинок уже в понеділок, 22 червня, проти команди Австрії. Гра розпочнеться о 20:00. Нагадаємо, що у першому турі аргентинці впевнено розгромили Алжир (3:0), а Ліонель Мессі оформив у тому матчі хет-трик.

Як Бразилія грає на ЧС-2026?