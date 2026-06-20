Бразильська збірна намагалась здобути першу перемогу у рамках чемпіонату світу-2026, після нічиєї у першому турі з Марокко (1:1). Про результат поєдинку проти Гаїті розповідає 24 Канал.

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Як склався матч Бразилія – Гаїті?

П’ятиразові чемпіони світу розпочали матч доволі неспішно. Протягом переважної частини першого тайму володіння м’ячем в обох команд було приблизно рівним, а підопічні Анчелотті майже не створювали моментів.

Так було до 23 хвилини, коли нападник Манчестер Юнайтед Матеус Кунья першим виявився на добиванні після удару Вінісіуса Жуніора – 1:0 на користь Бразилії.

Бразилія – Гаїті – 3:0

Голи: Кунья, 23, 36, Вінісіус Жуніор 45+3

До кінця першої половини гри Кунья та Вінісіус Жуніор записали на свій рахунок ще по одному забитому м’ячу – 3:0.

Негативною та тривожною з огляду на майбутні матчі для команди Карло Анчелотті стала вимушена заміна вінгера Барселони Рафіньї, який є одним з лідерів й у національній збірній.

У другому таймі "селесао" грали відштовхуючись від рахунку. Протягом усієї половини матчу вони лише двічі пробили у сторону воріт, не потрапляючи у рамку воріт Гаїті – 3:0.

Що далі для обох команд?

Гаїті стало першою збірною, яка достроково втратила шанси на прохід у наступний раунд ЧС-26. Завершальний матч на турнірі ця команда проведе 25 червня проти Марокко. Початок о 01.00 за київським часом.

Бразилія паралельно гратиме із Шотландією. Для південноамериканської команди матч третього туру буде спробою закріпитись на першій позиції групи, куди команда Анчелотті підійнялась після перемоги у другому турі.