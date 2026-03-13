Скандал перед ЧМ-2026: Иран предложил исключить США из турнира

Сборная Ирана резко ответила на заявления о возможном пропуске чемпионата мира-2026. В Тегеране заявили, что если кто-то и должен покинуть турнир, то именно США.

Вокруг будущего чемпионата мира по футболу-2026 разгорелся политический скандал. Иранская сторона заявила, что никто не имеет права отстранять их команду от участия в турнире, пишет The Sun.

Как Иран ответил на заявление Трампа?

Конфликт вспыхнул после слов президента США Дональда Трампа, который предположил, что иранской команде стоит пропустить турнир "ради собственной безопасности", информирует People. Чемпионат мира-2026 будут принимать США, Канада и Мексика.

В ответ в Иране заявили, что сборная честно получила путевку на мундиаль и имеет полное право выступить на турнире. Там отметили: ни одна страна не может самостоятельно решать, кто будет играть на чемпионате мира.

Более того, в Тегеране заявили, что если возникают сомнения относительно безопасности, то вопрос нужно ставить к организаторам. Поэтому, по словам представителей иранской стороны, в таком случае именно США стоит отстранить от турнира.

Участие Ирана в ЧМ оказалось под угрозой

Скандал возник на фоне серьезного политического напряжения между США и Ираном. Из-за военного конфликта иранские власти даже заявляли, что участие команды в чемпионате мира может быть невозможным из-за вопросов безопасности.

В то же время окончательного решения пока нет. Ситуацию должна рассматривать ФИФА, ведь организация традиционно подчеркивает политическую нейтральность спорта.

Если Иран все же не выступит на турнире, ФИФА придется определять команду, которая заменит его на чемпионате мира-2026.

Кто может заменить Иран?