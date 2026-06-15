Испания потерпела поражение на старте ЧМ-2026: сенсационное Кабо-Верде устояло против фаворита

Сборная Испании не смогла пробить оборону Кабо-Верде в стартовом для себя матче чемпионата мира-2026. Африканская команда пока что стала главной сенсацией турнира, удержав нулевую ничью.

Испанцы вышли на матч в статусе бесспорного фаворита, однако столкнулись с чрезвычайно организованным соперником. Команда Луиса де ла Фуэнте владела мячом, но так и не нашла ключи к воротам дебютанта мундиаля, передает 24 Канал.

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Испания – Кабо-Верде 0:0

Первый тайм сборная Испании провела довольно вяло. Подопечные Луиса де ла Фуэнте контролировали мяч, но делали это медленно и без особого обострения.

Первые по-настоящему опасные моменты возникли лишь в конце тайма. Сначала Ферран Торрес попал в перекладину, а после добивания Микеля Оярсабаля блестяще сыграл голкипер Кабо-Верде Возинья.

К слову, 29-летний вингер "Реал Сосьедада" Оярсабаль вошел в историю чемпионатов мира с необычным показателем. Он стал первым за 60 лет футболистом, который не коснулся мяча в течение стартовых 30 минут матча Мундиаля.

До перерыва Возинья еще несколько раз спасал свою команду и сохранил ворота нетронутыми.

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Кабо-Верде выдержало давление фаворита

Новичок чемпионата мира выбрал максимально прагматичную тактику. Африканцы действовали компактно, дисциплинированно оборонялись и почти не выбегали в контратаки.

После перерыва испанцы не слишком прибавили в скорости и продолжили натыкаться на плотную оборону соперника. Кабо-Верде уверенно перекрывало свободные зоны, не позволяя фавориту создавать много моментов у собственных ворот.

Несмотря на тотальное преимущество во владении мячом и территории, Испания так и не смогла реализовать свои моменты. Зато Кабо-Верде продемонстрировало образцовую организацию игры и добилось результата, который уже сейчас можно назвать одной из самых больших сенсаций чемпионата мира-2026.