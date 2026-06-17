История с мамой вратаря Возиньи, которая не смогла попасть на ЧМ-2026, получила продолжение

Государственный департамент США организует поездку в страну для матери Жозимара Диаша, известного как Возинья. Она сможет навестить сорокалетнего вратаря сборной Кабо-Верде.

Ранее женщина не смогла попасть на турнир из-за высокой стоимости оформления американской визы и нехватки времени на сбор средств. Теперь, благодаря непосредственному вмешательству дипломатов, её мечта лично поздравить сына близка к осуществлению, сообщает Фабрицио Романо.

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Что Возинья рассказал о своей семье?

История семьи Возиньи стала одной из самых трогательных тем нынешнего Мундиаля. После сенсационного дебютного матча против сборной Испании, завершившегося со счётом 0:0, опытный вратарь получил награду лучшего игрока матча и расплакался прямо на поле в Атланте.

В комментарии для издания The Athletic футболист поделился личной болью. Его дедушка и бабушка ушли из жизни несколько лет назад и не дожили до этого триумфа. Мама же осталась дома из-за финансовых проблем и бюрократических препятствий с визой.

Эта искренняя исповедь покорила сердца болельщиков по всему миру. Всего за сутки Возинья стал мировой звездой, набрав миллионы новых подписчиков в инстаграм. До начала матча на его аккаунт было подписано примерно 50 тысяч пользователей, однако уже через сутки после финального свистка их количество превысило 5,5 миллиона и продолжило стремительно расти. Сейчас у него около 12,2 миллиона подписчиков.

Чем Возинья запомнился на ЧМ-2026?

40-летний вратарь сборной Кабо-Верде стал одной из главных неожиданностей старта чемпионата мира-2026 благодаря блестящей игре в матче против Испании. В этой игре он совершил 7 сейвов и привлек к себе значительное внимание. Впереди у Кабо-Верде ещё матчи группы H против Уругвая и Саудовской Аравии.