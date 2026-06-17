Раніше жінка не змогла потрапити на турнір через високу вартість оформлення американської візи та брак часу на збір коштів. Тепер завдяки прямому втручанню дипломатів її мрія привітати сина особисто близька до здійснення, повідомляє Фабріціо Романо.

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Що Возінья розповів про свою родину?

Історія родини Возіньї стала однією з найзворушливіших тем цьогорічного Мундіалю. Після сенсаційного дебютного матчу проти збірної Іспанії, який завершився з рахунком 0:0, досвідчений воротар отримав нагороду найкращого гравця поєдинку та розплакався прямо на полі в Атланті.

У коментарі для видання The Athletic футболіст поділився особистим болем. Його дідусь і бабуся, пішли з життя кілька років тому й не застали цього тріумфу. Мама ж залишилася вдома через фінансові проблеми та бюрократичні перешкоди з візою.

Ця щира сповідь підкорила серця вболівальників по всьому світу. Усього за одну добу Возінья став світовою зіркою, здобувши мільйони нових підписників в інстаграм. До початку матчу на його акаунт було підписано приблизно 50 тисяч користувачів, однак уже через добу після фінального свистка їхня кількість перевищила 5,5 мільйона і продовжила стрімко зростати. Наразі він має близько 12,2 мільйона підписників.

Чим Возінья запам'ятався на ЧС-2026?

40-річний воротар збірної Кабо-Верде став однією з головних несподіванок старту чемпіонату світу-2026 завдяки блискучій грі в поєдинку проти Іспанії. У цьому матчі він здійснив 7 сейвів і привернув до себе значну увагу. Попереду в Кабо-Верде ще зустрічі групи H проти Уругваю та Саудівської Аравії.