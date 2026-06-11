В Мексике срывают старт ЧМ-2026

Массовые протесты учителей в Мехико поставили под угрозу проведение матча открытия чемпионата мира 2026 года. Демонстранты блокируют дороги и подходы к главной арене турнира, требуя уступок от властей.

До старта чемпионата мира-2026 остались считанные часы, однако в столице Мексики царит совсем не праздничная атмосфера. Местные власти вынуждены реагировать на масштабные акции протеста, которые продолжаются уже несколько недель, пишет ВВС.

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Что происходит в Мехико?

В день открытия мундиаля по улицам Мехико снова прошли колонны протестующих. Представители сферы образования требуют повышения зарплат, го пересмотра пенсионной реформы и возвращения к государственной пенсионной системе. Акции организует профсоюз CNTE,, который ведет противостояние с властями уже длительное время.

Накануне стартового матча демонстранты перекрывали дороги к стадиону «Ацтека», а также развернули палаточный городок в центре города. Из-за этого под угрозой оказалась работа фан-зоны и транспортное сообщение для болельщиков.

Власти готовятся к худшему сценарию

Из-за возможных беспорядков власти Мексики существенно усилили меры безопасности. Для охраны порядка в столице привлекли десятки тысяч правоохранителей, а болельщикам рекомендовали заранее отправляться на стадион.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заверила, что церемония открытия и матч Мексика- – -ЮАР пройдут по плану. В то же время она назвала попытки блокирования футбольной инфраструктуры провокацией и призвала протестующих не препятствовать проведению мирового первенства. Несмотря на это, профсоюз предупреждает, что акции могут продолжаться и во время самого чемпионата мира.

Напомним,, что в 20:30 по киевскому времени на стадионе в Мехико начнется церемония открытия Мундиаля,, а в 22:00 – сам матч.