Турнир стартует матчем между сборными Мексики и Южно-Африканской Республики, который состоится на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико в 22:00 по киевскому времени. Перед игрой запланирована торжественная церемония открытия, а когда ее можно будет посмотреть, расскажет 24 Канал.

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Когда начало церемонии открытия ЧМ-2026?

Из-за уникального формата турнира ФИФА впервые в истории проведет три отдельные церемонии открытия в каждой из стран-хозяек:

Главная церемония (Мексика): начнется 11 июня в 20:30 по киевскому времени (за 90 минут до стартового свистка). Хедлайнером грандиозного шоу на стадионе "Ацтека" станет всемирно известная поп-звезда Шакира.

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Канадская церемония: пройдет 12 июня в Торонто перед матчем Канада – Босния и Герцеговина.

Американская церемония: состоится 13 июня в Лос-Анджелесе перед игрой США – Парагвай.

Где смотреть в Украине церемонию открытия ЧМ-2026?

Прямая трансляция главной церемонии открытия и первого поединка ЧМ-2026 будет доступна на медиасервисе MEGOGO, который является официальным вещателем всего чемпионата на территории Украины.

Что важно знать о Чемпионате мира 2026?