Турнир стартует матчем между сборными Мексики и Южно-Африканской Республики, который состоится на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико в 22:00 по киевскому времени. Перед игрой запланирована торжественная церемония открытия, а когда ее можно будет посмотреть, расскажет 24 Канал.
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Когда начало церемонии открытия ЧМ-2026?
Из-за уникального формата турнира ФИФА впервые в истории проведет три отдельные церемонии открытия в каждой из стран-хозяек:
Главная церемония (Мексика): начнется 11 июня в 20:30 по киевскому времени (за 90 минут до стартового свистка). Хедлайнером грандиозного шоу на стадионе "Ацтека" станет всемирно известная поп-звезда Шакира.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Канадская церемония: пройдет 12 июня в Торонто перед матчем Канада – Босния и Герцеговина.
Американская церемония: состоится 13 июня в Лос-Анджелесе перед игрой США – Парагвай.
Где смотреть в Украине церемонию открытия ЧМ-2026?
Прямая трансляция главной церемонии открытия и первого поединка ЧМ-2026 будет доступна на медиасервисе MEGOGO, который является официальным вещателем всего чемпионата на территории Украины.
Что важно знать о Чемпионате мира 2026?
Все участники распределены на 12 групп, в каждой из которых по 4 команды. Плей-офф теперь будет стартовать с 1/16 финала, а не с 1/8. В следующий этап выходят по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места с лучшими показателями.
Турнир продлится рекордные 38 – 39 дней, в течение которых будет сыграно 104 матча (ранее было 64).
Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ-2026: в полуфинале мартовского плей-офф европейского отбора "сине-желтые" уступили Швеции со счетом 1:3.