Турнір стартує матчем між збірними Мексики та Південно-Африканської Республіки, який відбудеться на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко о 22:00 за київським часом. Перед грою запланована урочиста церемонія відкриття, а коли її можна буде переглянути, розповість 24 Канал.
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Коли початок церемонії відкриття ЧС-2026?
Через унікальний формат турніру ФІФА вперше в історії проведе три окремі церемонії відкриття у кожній із країн-господарок:
Головна церемонія (Мексика): розпочнеться 11 червня о 20:30 за київським часом (за 90 хвилин до стартового свистка). Хедлайнером грандіозного шоу на стадіоні "Ацтека" стане всесвітньо відома попзірка Шакіра.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Канадська церемонія: пройде 12 червня у Торонто перед матчем Канада – Боснія і Герцеговина.
Американська церемонія: відбудеться 13 червня у Лос-Анджелесі перед грою США – Парагвай.
Де дивитися в Україні церемонію відкриття ЧС-2026?
Пряма трансляція головної церемонії відкриття та першого поєдинку ЧС-2026 буде доступна на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним мовником усього чемпіонату на території України.
Що важливо знати про Чемпіонат світу 2026?
Усі учасники розподілені на 12 груп, у кожній з яких по 4 команди. Плей-оф тепер стартуватиме з 1/16 фіналу, а не з 1/8. До наступного етапу виходять по дві найкращі збірні з кожної групи, а також вісім команд, які посіли треті місця з найкращими показниками.
Турнір триватиме рекордні 38 – 39 днів, протягом яких буде зіграно 104 матчі (раніше було 64).
Збірна України не змогла пробитися на ЧС-2026: у півфіналі березневого плей-оф європейського відбору "синьо-жовті" поступилися Швеції з рахунком 1:3.