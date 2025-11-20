Сборная Украины вышла в стыковые матчи: когда состоятся игры плей-офф отбора на ЧМ-2026

Подопечные Сергея Реброва остаются в гонке за путевку на чемпионат мира-2026 по футболу. "Сине-желтые" спасли свое положение в последний момент, победив в очном противостоянии Исландию.

Благодаря этому они пробились в плей-офф отбора. Вместе с Украиной в эту стадию турнира вышли еще 15 европейских сборных, информирует 24 Канал.

Когда сборная Украины сыграет следующий матч?

Они были разделены на четыре корзины во время жеребьевки, которая состоялась 20 ноября в швейцарском Цюрихе. "Сине-желтые" благодаря рейтингу ФИФА оказались в первой.

Команды разбили на четыре пути – в каждом из них состоятся полуфиналы, а затем финалы. Только победители окажутся на мировом первенстве.

Судьбой жребия первым соперником нашей сборной стала Швеция. Очное противостояние между командами состоится 26 марта.

Если же подопечные Реброва пройдут в финальную стадию плей-офф, то решающий матч будет 31 марта. В нем "сине-желтые" сыграют против победителя пары Польша – Албания. В обоих случаях Украина будет хозяйкой противостояния.

К слову. Всего в 2025 году сборная Украины провела 10 поединков. В них она одержала пять побед при четырех поражениях и одной ничьей. Баланс голов отрицательный – 17:20 (данные Transfermarkt).

Отметим, что после последней победы над исландцами Ребров в своем инстаграме обратился к украинским воинам. Он поблагодарил их за службу и защиту.

"Спасибо всем людям, которые сейчас защищают наше государство в целом и каждого из нас в частности. Это люди на которых держится все. Люди, благодаря которым мы можем играть и побеждать. Благодаря которым можем жить. Я всегда помню благодаря кому мы есть. Всегда говорю об этом перед командой", – написал тренер.

Как Украина выступила в отборе на ЧМ-2026?