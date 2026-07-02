Накануне встречи президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш заявил, что верит в способность национальной сборной совершить громкую сенсацию и победить одного из фаворитов турнира. Об этом сообщает BBC.

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Что сказал Невеш о матче с Аргентиной?

Глава государства предсказал победу своей команды со счетом 1:0 и подчеркнул, что сборная настроена исключительно на успех.

Я думаю, что Кабо-Верде может победить Аргентину со счетом 1:0. Мы играем на победу. Когда ожидания в отношении команды невысоки, но у этой команды есть жажда победы, это возможно. Такая маленькая страна, как Кабо-Верде, должна всегда стремиться именно к этому – постоянно удивлять людей,

– заявил Невеш.

Президент также подчеркнул, что футболисты полностью верят в свои силы и готовы выложиться на поле на все сто.

Наша команда обладает 100% веры, 100% надежды и выложится на поле полностью. Поэтому у нас есть 100% шансов победить Аргентину. Мы приехали на этот чемпионат мира, чтобы написать свою судьбу, а это значит – играть против чемпионов,

– сказал он.

По словам Невеша, сборная Кабо-Верде выйдет на матч против действующих чемпионов мира и Лионеля Месси с решимостью завоевать путевку в следующий раунд турнира.

Чем Кабо-Верде уже удивила на чемпионате мира-2026?

Сборная Кабо-Верде стала главной сенсацией группового этапа ЧМ-2026 по футболу, пробившись в плей-офф (1/16 финала) уже на своем дебютном Мундиале.

Страна с населением чуть более 500 тысяч человек стала самым малонаселенным государством в истории, которому удалось выйти в стадию плей-офф чемпионата мира.

Особое внимание привлек 40-летний вратарь Возинья. Благодаря серии невероятных сейвов, в частности семи в матче против Испании, он стал настоящим героем для болельщиков. После стартового матча количество его подписчиков в инстаграме выросло до нескольких миллионов.

Какой прогноз сделал ганский шаман на эту игру?

Между тем известный ганский шаман Нана Кваку Бонсам предсказывает громкую сенсацию – вылет сборной Аргентины от Кабо-Верде. Широкую популярность во время ЧМ-2026 он приобрел после того, как якобы наложил проклятие на капитана сборной Англии Гарри Кейна перед матчем против Ганы. В том матче Кейн действительно не смог отличиться голом, а игра завершилась нулевой ничьей. Позже колдун сообщил, что снял свое проклятие с английского нападающего.