Проблемы для иранской команды начались ещё до старта турнира в США, Канаде и Мексике. Теперь в Тегеране убеждены, что условия подготовки сборной существенно отличаются от тех, которые есть у других участников чемпионата мира, пишет CBS News.

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Чем недоволен Иран?

Федерация футбола Ирана объявила о намерении подать официальный протест в ФИФА из-за ограничений, с которыми столкнулась национальная команда во время чемпионата мира-2026.

По информации иранской стороны, тренерский штаб просил разрешить команде прибывать в город проведения матчей за два дня до игры, чтобы футболисты могли адаптироваться к местным условиям, провести полноценную тренировку и завершить подготовку. Однако этот запрос не был удовлетворен.

Так произошло как перед матчем против Новой Зеландии, так и накануне встречи второго тура с Бельгией. Особое недовольство вызвала ситуация с матчем в Лос-Анджелесе, который состоится в полдень по местному времени. Иранцы считают, что одного дня для адаптации недостаточно.

В федерации заявили, что такие ограничения противоречат принципу равных условий для всех участников турнира и могут негативно повлиять на спортивные результаты команды.

Визовые проблемы и требование покинуть США

Сложности для иранской сборной начались ещё несколько месяцев назад. Изначально базовый лагерь команды планировали разместить в американском штате Аризона, однако впоследствии ФИФА перенесла его в Мексику.

Кроме того, накануне турнира часть официальных представителей сборной столкнулась с проблемами при получении американских виз. Сообщалось, что 15 членам делегации отказали во въезде в США, хотя впоследствии четырем из них удалось обжаловать это решение.

Дополнительное недовольство вызывает и требование покидать территорию США после каждого матча. Поскольку все матчи группового этапа Иран проводит именно на американских стадионах, команде приходится регулярно совершать дополнительные перелеты между США и Мексикой.

В Тегеране убеждены, что такая ситуация создает для футболистов лишнюю нагрузку и ставит их в менее выгодное положение по сравнению с другими сборными. Теперь окончательную оценку претензиям иранской стороны должна дать ФИФА.