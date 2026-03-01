Накануне сборная Польши одержала свою третью победу в борьбе за выход на чемпионат мира по баскетболу. На этот раз "Белые орлы" одолели хозяев турнира – сборную Латвии, сообщает 24 канал.

Как Король Навроцкий поддержал сборную Польши?

После победы раздевалку национальной команды посетил президент Польши, чтобы оценить игру сборной. Он поблагодарил игроков и устроил настоящую феерию эмоций, выдав несколько энергичных "зарядов".

