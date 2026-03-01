После матча отбора ЧМ-2027 президент Польши устроил "разгром" в командной раздевалке
- Сборная Польши победила сборную Латвии в отборе на чемпионат мира по баскетболу.
- Президент Польши Кароль Навроцкий посетил раздевалку команды после матча, чтобы поблагодарить игроков.
В пятницу, 27 февраля, в Риге состоялся баскетбольный матч между сборными Латвии и Польши. Игру посетил президент Польши Кароль Навроцкий.
Накануне сборная Польши одержала свою третью победу в борьбе за выход на чемпионат мира по баскетболу. На этот раз "Белые орлы" одолели хозяев турнира – сборную Латвии, сообщает 24 канал.
Как Король Навроцкий поддержал сборную Польши?
После победы раздевалку национальной команды посетил президент Польши, чтобы оценить игру сборной. Он поблагодарил игроков и устроил настоящую феерию эмоций, выдав несколько энергичных "зарядов".
Как прошел матч между сборными Польши и Латвии?
Латвия была сильнее в трех четвертях, но решающим стал третий период, в котором поляки получили преимущество в 10 очков.
В итоге игра завершилась со счетом 84:82 в пользу гостей, которые после трех туров с 6 очками возглавили турнирную таблицу группы F и вышли во второй раунд отбора на ЧМ-2027.