В заявку украинской мужской команды попали шестеро биатлонистов. Среди них чемпион мира-2019 и лидер сине-желтой команды Дмитрий Пидручный, пишет 24 Канал со ссылкой на Biathlonnews.

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В 2019 году в шведском Эстерсунде Пидручный завоевал "золото" в гонке преследования на 12,5 километров. Что касается Дениса Насико, то 29-летний биатлонист пропускает этап Кубка IBU в Риднау и вместе с командой готовится к ЧМ.

Состав мужской сборной Украины на ЧМ-2025

Дмитрий Пидручный

Виталий Мандзин

Тарас Лесюк

Артем Тищенко

Антон Дудченко

Денис Насико

Днем ранее стало известно, в каком составе на чемпионат мира по биатлону в Швейцарию отправится женская команда Украины.

Обратите внимание! Программу ЧМ-2025 по биатлону откроет смешанная эстафета, которая запланирована на 12 февраля. Начало гонки в 15:30 (по Киеву).

После ЧМ-2025 биатлонисты будут иметь немного времени на отдых и переедут соревноваться в Чехию. Уже 6-го марта в Нове-Место стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону.