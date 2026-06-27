Глава ФИФА Джанни Инфантино поставил перед собой цель посетить как можно больше матчей чемпионата мира-2026. Ради этого футбольный чиновник игнорирует стандарты защиты окружающей среды.

Между городами-хозяевами чемпионата мира Инфантино перемещается на частном самолете. Это воспринимается не только как насмешка над мировым энергетическим кризисом, но и как грубое нарушение собственных принципов устойчивого развития и углеродной нейтральности, пишет 24 Канал.

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За что критикуют Джанни Инфантино?

Президент ФИФА стал неотъемлемым атрибутом телетрансляций мирового первенства: почти в каждом матче режиссер находит возможность показать Инфантино на трибунах в окружении VIP-гостей.

Чтобы успевать на матчи, которые проходят с интервалом в 1–2 часа в городах, удаленных друг от друга порой на тысячи километров, глава мирового футбола использует частный самолет, "подаренный" катарской авиакомпанией. Мунидаль ещё далёк от завершения — а Инфантино, по подсчётам экспертов, уже налетал около 40 тысяч километров, что равно длине экватора.

Такое интенсивное использование авиатранспорта, который является совершенно неэкологичным, плохо вписывается в собственные программы ФИФА по защите окружающей среды. Организация объявила о курсе на достижение углеродной нейтральности и сокращение на 50% выбросов парниковых газов. Вместо этого один только президент из-за своих прихотей разрушает любые заявленные экологические ценности мировой ассоциации.

Какие еще скандалы связаны с Инфантино?

Президент ФИФА не только демонстрирует пренебрежение принципами собственной же организации, но и скрывает коммерческие интересы под маской заботы о здоровье футболистов.

Речь идет о "перерывах на гидратацию", которые во время Мундиаля-2026 стали обязательными в середине каждого из таймов, хотя ранее использовались лишь при определенных температурных условиях. Оказалось, что во время них телеканалы показывают рекламные блоки — таким образом ФИФА дополнительно зарабатывает, но Инфантино пытается преподнести это как заботу о игроках.