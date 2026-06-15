Роналду благодаря шторму избежал общения с прессой перед стартом на ЧМ

Криштиану не всегда любит общаться с журналистами –, особенно перед таким важным событием, как последний чемпионат мира в его профессиональной карьере. На помощь португальцу пришла американская непогода, хотя и не без негативных последствий.

Сборная Португалии базируется в Палм-Бич, штат Флорида. Этот район известен своими неожиданными штормами — и один из таких произошел как раз во время пребывания там европейской "Селесао", пишет 24 Канал.

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Что помешало Роналду провести пресс-конференцию?

Команда Роберто Мартинеса в воскресенье должна была пообщаться с журналистами и провести открытую часть тренировки на своей базе перед тем, как в среду, 17 июня, сыграть свой первый матч на Мундиале против Демократической Республики Конго.

Но во Флориде было объявлено штормовое предупреждение, ожидался сильный ливень с грозой. Тренироваться в таких условиях португальцы могли только в зале, а медиа-мероприятия решили отменить вообще, чтобы не подвергать риску сотрудников СМИ. В США требования к проведению любых мероприятий во время непогоды очень строгие, любая гроза мгновенно приводит к отсрочкам и отменам.

Какие шансы у Роналду наконец выиграть чемпионат мира?

41-летний Криштиану – одна из главных фигур Мундиаля в США, Канаде и Мексике, ведь это почти гарантированно его последний шанс пополнить коллекцию трофеев Кубком мира.

С групповым этапом португальцам в целом повезло: единственным серьезным оппонентом выглядит Колумбия, в то время как Конго и Узбекистан – явные аутсайдеры.

Победитель четверки K сыграет в 1/16 финала с одной из команд, которые займут в своих группах третьи места. Не слишком сложной выглядит и потенциальная 1/8 финала, где на Португалию может выйти победитель группы B – где играют Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина и Канада.

А вот четвертьфинал может стать первым по-настоящему серьезным испытанием для Роналду и компании, ведь там сетка потенциально сводит их с Аргентиной. Конечно, противостояние Роналду и Месси станет украшением всего Мундиаля.