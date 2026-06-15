Громкий скандал на ЧМ: австралийского VAR-рефери обвинили в расизме

Арбитра Шона Эванса, работавшего в VAR-комнате во время матча между Германией и Кюрасао, подозревают в том, что он продемонстрировал жест, ассоциирующийся с ультраправыми взглядами. ФИФА пока не комментирует ситуацию.

Во время предматчевого видеопрезентации арбитр из Австралии сложил правую руку в жесте, который многим известен как "ОК". Однако в последние годы его стали использовать расисты, пишет The Athletic.

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Из-за чего возник скандал на матче Германия – Кюрасао?

Шон Эванс соединил большой и указательный пальцы руки, а остальные три вытянул – возможно, это действительно был невинный "окей". Но антидискриминационная организация Fare Network увидела в этих действиях австралийца признаки выражения ультраправых взглядов.

Сложенные таким образом пальцы словно образуют две английские буквы W и P – что может означать "white power", "белая сила". Это один из лозунгов расистов.

В Fare Network требуют от ФИФА немедленно отстранить Эванса от работы на Мундиале, ведь считают, что он сознательно использовал телевизионную трансляцию для пропаганды неприемлемых идей. Скандальности ситуации добавляет и тот факт, что австралиец работал именно на матче сборной Германии – страны, которая особенно активно борется с ультраправой символикой из-за своего исторического прошлого.

В то же время правозащитная организация Anti-Defamation League (Лига против клеветы), признавая жест "ОК" потенциально связанным с проявлением ненависти, призвала не спешить с оценкой действий арбитра. От ФИФА требуют проведения расследования и публикации комментария самого Эванса – а пока со стороны руководящего органа мирового футбола наблюдается полное игнорирование ситуации.

Как на чемпионате мира изменили правила для борьбы с расизмом?

Из-за ситуации в Лиге чемпионов, когда игрока "Бенфики" Джанлуку Престианни обвинили в расистских высказываниях в адрес Винисиуса Жуниора, ФИФА объявила о введении нового футбольного правила.

На Мундиале арбитр будет показывать прямую красную карточку игроку, который попытается общаться с кем-либо из соперников или самим рефери, прикрывая лицо рукой и таким образом скрывая содержание своей реплики от камер.