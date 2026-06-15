Під час передматчевого відеопредставлення рефері австралієць склав праву руку у жесті, який багатьом відомий як "ОК". Але останніми роками його почали використовувати расисти, пише The Athletic.

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Шон Еванс з'єднав великий та вказівний пальці руки, а інші три витягнув – можливо, це справді був невинний "окей". Але антидискримінаційна організація Fare Network побачила у цих діях австралійця ознаки вираження ультраправих поглядів.

Складені таким чином пальці неначе формують дві англійські літери W і P – що може означати "white power", "біла сила". Це одне з гасел расистів.

У Fare Network вимагають від ФІФА негайно відсторонити Еванса від роботи на Мундіалі, адже вважають, що він свідомо використав телевізійну трансляцію для пропагування неприйнятних ідей. Скандальності ситуації додає і той факт, що австралієць працював саме на матчі збірної Німеччини – країни, яка особливо активно бореться із ультраправою символікою через своє історичне минуле.

Водночас правозахисна організація Anti-Defamation League (Ліга проти наклепу), визнаючи жест "ОК" потенційно пов'язаним з проявом ненависті, закликала не поспішати з оцінкою дій арбітра. Від ФІФА хочуть проведення розслідування та публікації коментаря самого Еванса – а поки з боку керівного органу світового футболу відбувається повне ігнорування ситуації.