Главный "враг" ЧМ-2026: какую страну больше всего ненавидят в гимнах участников чемпионата мира

Исследование, проведённое перед чемпионатом мира-2026, выявило неожиданного "злодея" турнира. Именно эта страна чаще всего упоминается в качестве врага в торжественных музыкальных произведениях участников "Мундиаля".

Национальные гимны давно стали неотъемлемой частью крупных футбольных турниров. Однако анализ их текстов показал, что за торжественными мелодиями нередко скрываются упоминания о войнах, врагах и кровавых конфликтах, сообщает The Economist.

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Кто возглавил рейтинг?

Журналисты британского издания проанализировали тексты гимнов всех сборных-участниц чемпионата мира-2026 и определили, какие государства чаще всего упоминаются в роли исторических противников. Для исследования использовались инструменты искусственного интеллекта и переводы официальных текстов.

Самой "ненавистной" страной по результатам анализа стала Испания. Она упоминается как враг сразу в трёх национальных гимнах. Эксперты объясняют это колониальным прошлым страны и борьбой многих народов за независимость от испанского господства.

В частности, в гимне Эквадора есть аллюзии на победу над бывшей метрополией, а в гимне Нидерландов упоминается борьба против испанского господства.

Большинство гимнов оказались на удивление воинственными

Исследователи пришли к выводу, что лишь у восьми стран-участниц турнира в гимнах нет упоминаний о насилии, войнах или вооруженной борьбе. Остальные содержат описания сражений, призывы к оружию или героизацию военных подвигов.

Особенно выделяется гимн Португалии. В нём зафиксировано наибольшее количество воинственных упоминаний среди всех участников чемпионата мира. Призыв "к оружию" повторяется там многократно, а общий уровень агрессивной риторики значительно превышает средний показатель турнира.

Также довольно резкими оказались тексты гимнов Франции, Уругвая и Туниса, где упоминаются жертвы войны, борьба и мученичество.

Есть и миролюбивые исключения

Несмотря на общую тенденцию, некоторые страны удивили своей миролюбивостью. Например, гимн Германии преимущественно посвящен свободе, единству и благополучию, а японский — долголетию государства и императора.

Интересно, что среди хозяев турнира самым агрессивным оказался гимн Мексики, в котором значительно больше упоминаний о конфликтах и борьбе, чем в гимне США. Зато канадский гимн почти не содержит военной риторики и сосредоточен на патриотизме и любви к стране.

Как отмечают авторы исследования, футбольные фанаты редко вслушиваются в слова гимнов перед матчами. Однако именно они сохраняют память о войнах, революциях и исторических конфликтах, которые в свое время формировали современные государства.