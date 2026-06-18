Чемпионат мира-2026 только начался, но аналитики уже пересмотрели расклад сил в борьбе за трофей. Уверенная победа французов над Сенегалом позволила команде Дидье Дешама возглавить рейтинг фаворитов турнира, сообщает theanalyst.com.
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Что известно о шансах Франции?
В матче первого тура группового этапа сборная Франции обыграла Сенегал со счётом 3:1. После этого суперкомпьютер Opta подсчитал шансы всех участников Мундиаля на итоговый триумф.
Теперь именно французы считаются главными фаворитами чемпионата мира. Вероятность победы команды Дешама в турнире оценивается в 15,73%.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Для Франции этот чемпионат мира имеет особое значение, ведь турнир станет последним для Дидье Дешама на посту главного тренера. Тренер, приведший "трехцветных" к триумфу на ЧМ-2018, стремится завершить свою многолетнюю карьеру ещё одним крупным трофеем.
Кто входит в число главных фаворитов на победу?
Второе место в обновленном рейтинге занимает сборная Англии, шансы которой составляют 12,33%. Сразу за ней расположилась Аргентина с показателем 12,28%.
На данный момент топ-10 фаворитов ЧМ-2026 от Opta выглядит так:
- Франция – 15,73% (вероятность победы);
- Англия – 12,33%;
- Аргентина – 12,28%;
- Испания – 12,08%;
- Германия – 6,43%;
- Португалия – 5,94%;
- Бразилия – 5,37%;
- Норвегия – 4,68%;
- Нидерланды – 3,06%;
- Колумбия – 2,80%.
Интересно, что до старта чемпионата мира-2026 главным претендентом на победу считалась Испания. Однако после первых матчей турнира суперкомпьютер изменил прогноз, и действующие чемпионы мира французы вышли на первое место среди фаворитов Мундиаля.