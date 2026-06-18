Чемпіонат світу-2026 лише розпочався, але аналітики вже переглянули розклади сил у боротьбі за трофей. Впевнена перемога французів над Сенегалом дозволила команді Дідьє Дешама очолити рейтинг фаворитів турніру, повідомляє theanalyst.com.
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Що відомо про шанси Франції?
У матчі першого туру групового етапу збірна Франції здолала Сенегал із рахунком 3:1. Після цього суперкомп'ютер Opta перерахував шанси всіх учасників Мундіалю на підсумковий тріумф.
Тепер саме французи вважаються головними фаворитами чемпіонату світу. Ймовірність перемоги команди Дешама в турнірі оцінюється у 15,73%.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Для Франції цей чемпіонат світу має особливе значення, адже турнір стане останнім для Дідьє Дешама на посаді головного тренера. Наставник, який привів "триколірних" до тріумфу на Мундіалі-2018, прагне завершити свою багаторічну каденцію ще одним великим трофеєм.
Хто входить до головних фаворитів на перемогу?
Друге місце в оновленому рейтингу посідає збірна Англії, шанси якої становлять 12,33%. Одразу за нею розташувалася Аргентина з показником 12,28%.
Наразі топ-10 фаворитів ЧС-2026 від Opta виглядає так:
- Франція – 15,73% (ймовірність перемоги);
- Англія – 12,33%;
- Аргентина – 12,28%;
- Іспанія – 12,08%;
- Німеччина – 6,43%;
- Португалія – 5,94%;
- Бразилія – 5,37%;
- Норвегія – 4,68%;
- Нідерланди – 3,06%;
- Колумбія – 2,80%.
Цікаво, що до старту чемпіонату світу-2026 головним претендентом на перемогу вважалася Іспанія. Однак після перших матчів турніру суперкомп'ютер змінив прогноз, а чинні чемпіони світу французи вийшли на перше місце серед фаворитів Мундіалю.