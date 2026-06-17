Перші дні змагань відзначились низкою цікавих речей: сімома очками на трьох від господарів турніру, труднощами європейських збірних, локальними скандалами.

Однак на дуже багато питань ЧС-2026 відповідей ще не дано, а 104-матчевий марафон лише починає розкручуватись на повну, підходячи до другої половини першого туру.

У тому, як цей турнір виглядає з місця подій нам допоміг розібратись один з п'яти українців в місцевій лізі MLS Артем Смоляков – захисник ФК "Лос-Анджелес", який дав інтерв'ю 24 Каналу.

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Як змінилось футбольне життя у США за останній рік?

Артеме, рік тому ти взяв участь у Клубному чемпіонаті світу. Знаю, що тоді атмосфера майбутнього ЧС-2026 відчувалась не надто сильно. Як із цим зараз?

Щиро кажучи, не можу ствердити, що щось аж дуже змінилось. Так, за рік по місту додалось різних банерів присвячених турніру, відкрились магазини у тематиці пов'язаній з ЧС: футбольним мерчем та чимось подібним.

Я заходив у кілька футбольних магазинів. Там багато прикольних атрибутів, класних джерсі збірних. Але щоб щось побачив, що ось тут відбудеться чемпіонат світу – ні, щиро кажучи. Може просто тому, що Лос-Анджелес такий великий, я не все бачив.

Так лише у твоєму місті та у Каліфорнії, чи подібна ситуація повсюди?

З клубом ми їздили у багато штатів, але і там, де були, я бачив банери до чемпіонату світу. І все. Щоправда, не можу сказати, що я особливо багато гуляв містами та щось більше бачив. Додам, що, звісно, багато людей ходить у футболках національних команд.

Чи є інтерес до ЧС-2026 у Лос-Анджелес?

У медіа багато інформації про високі ціни на квитки та те, що спортивні об'єкти можуть бути напівпустими під час змагань. Разом із цим, перші вісім поєдинків ЧС мали середню відвідуваність у понад 63 тисячі глядачів. Чи налаштовані місцеві жителі масово йти на футбол?

Ціни й дійсно не надто дешеві. Я, швидше за все, піду на Боснія і Герцеговина – Швейцарія в Інглвуді. Там великий стадіон (понад 70 тисяч місць, – 24 Канал) і подивимось наскільки буде багато людей. У моєму штаті це усе дійсно не дешево, а ще ж потрібно враховувати місцевий податок з продажів. Він у Каліфорнії найбільший.

На квитки, звісно, є різні ціни. Чесно, найдешевший я не пам'ятаю, але там є і 2 000 доларів за два квитки, є і 1 000 доларів, є і 400 доларів. Тобто, я бачив, за 2 квитки. Придбавши за 400, то десь 450 – 470 доларів ти заплатиш.

Якщо ми вийдемо на вулицю десь у людному районі Лос-Анджелеса, то уболівальників якої команди побачимо найбільше?

Ти знаєш, я ось сьогодні їздив у район Даунтаун. Зазвичай там бачу багато людей, які ходять у футболках "Мексики".

Гадаю, це саме тому, що у місті дуже багато мексиканців, і навіть коли ми, ФК "Лос-Анджелес", грали вдома з мексиканськими командами, то на стадіоні було достатньо фанатів протилежних команд.

Чи заважають клімат та грози у містах ЧС-2026?

У MLS часто бувають сценарії коли проживаючи в Лос-Анджелес доводиться летіти на гру у Сіетл чи Торонто і назад, потім – грати міжнародний матч на високогір'ї у Мексиці. Як справлявся із цим?

Таке трапилось в останній нашій зустрічі з мексиканською командою. Ми грали на одній з найбільших висот. Щиро кажучи, я не пам'ятаю, скільки це було. Так, насправді це відчувається (мова про програний 0:4 матч з командою "Толока", яка базується у столичному штаті Мексики. Її стадіон знаходиться на висоті 2 670 метрів над рівнем моря, – 24 Канал).

Зазвичай ми прилітаємо за два дні до гри, щоб провести там тренування. Минулого разу не вдалось прилетіти у цьому часовому проміжку і всі хто вийшов на поле відчували, що була певна втома. Гадаю, що впливала висота.

Коли ми літали на ігри у Сіетл, чи канадські Торонто та Ванкувер – різниці не відчував.

Торік, під час клубного ЧС, матчі чимало поєдинків розтягувались у часі через грози й те, що під час них проводити спортивні змагання на відкритому повітрі у США заборонено. Цьогоріч ми поки бачили лише зрив відкритого тренування португальської збірної, але з 11 американських стадіонів сім залишаються відкритими, тому небезпека для матчів є. А чи втручаються грози у розклад матчів MLS?

Насправді ні. Таке не часто буває. Проте, у минулому сезоні у нас одного разу була ситуація, що ми прилетіли в Остіні грати, а там два дні були настільки сильні дощі, що матч перенесли на іншу дату і ми полетіли назад до Лос-Анджелеса.

Тоді місто було просто затоплене. Пізніше спілкувався з Санею Сватком, який зараз грає за ФК "Остін". Він розповідав, що його одноклубника затопило вдома і той навіть з будинку не міг вийти. Ось така ситуація мала місце.



Перерваний матч КЧС-2025 в Орландо / Скриншот з трансляції DAZN

За кого вболіває Артем Смоляков?

До речі, зі своїм клубом ти грав в усіх трьох країнах, де зараз проходить чемпіонат світу. Як і чим відрізняється атмосфера на стадіонах кожної з них?

Канада і США дуже схожі. У плані фанатів й всього іншого – практично однакові. І я точно не можу сказати, що у нас якась не така атмосфера, але у Мексиці вона була прямо неймовірною. Там був повний стадіон, шоу, дуже багато вболівальників. Вони увесь матч вболівають дуже-дуже гучно. Насправді це дуже круто.

У своєму інтерв'ю спортивний лікар Дмитро Бабелюк розповідав про вплив на футболістів кліматичних умов у США. Ти вже певний час в штатах пограв, звик до цього. Чи можеш пригадати як торік взимку довелось адаптовуватись під нові кліматичні реалії?

Я можу сказати, що в Лос-Анджелесі дуже класний клімат, і для мене не було проблеми з кліматом. Одразу були топові погодні умови. Так, вдень спекотно, але це як і всюди влітку. Ввечері буває прохолодно, можу вийти десь у штанах та вітровці. Тому для мене адаптації по клімату не було.

Найбільше потрібно було звикнути до різниці у часі, але до неї я адаптувався швидкою. Можливо, десь так складнощі це трохи міф. Імовірно, що при переїзді кудись у Маямі вони могли б виникнути, але не в Каліфорнії.

Хто твій фаворит на ЧС-2026?

Мені подобаються іспанці. Там молода команда, дуже багато класних футболістів.

Але додам, що після того я ми грали проти мексиканських команд, хочеться сказати, що Мексика буде дуже сильна буде на цьому чемпіонаті світу. Тому, побачимо, буде цікаво. Але мої фаворити – це більше іспанці.

Чому Смоляков випав з основи ФК "Лос-Анджелес" та чого чекати від приходу Чеберка у клуб?

Чемпіонат у MLS триває за схемою весна-осінь, але під час ЧС також пішов на паузу. Як у цей час виглядає день футболіста ФК "Лос-Анджелес"?

Все дуже просто, нічого незвичного. Спочатку у нас була відпустка. Потім нам дали програму тренувань на кожен день. Це бігова робота і зал. Якщо я хочу, то можу приїхати на базу, потренуватися в залі, побігати. Але в основному для мене це не потрібно, тому що у мене у житловому комплексі є і зал.

Також іноді додатково їжджу граю з українцями в футбол. Там є компанія хлопців, яка грає між собою. Мене запросив мій барбер. Думаю: "а чому б і ні?"

У цьому сезоні у тебе п'ять появ у 15 матчах чемпіонату і ще три участі у поєдинках Кубка КОНКАКАФ. Загалом 213 хвилин. З чим пов'язуєш невелику кількість ігрового часу?

Так і є. У мене є версія, що скажімо, це все залежить від тренера. Побачимо, що далі буде. Але так, через певні тактичні статичні схеми я поки менше граю.

Можливо тренерський штаб давав якісь рекомендації щодо змін у грі?

Це важке питання. Я спілкувався з тренерами, й мені дали шанс. Вважаю, що я ним скористався, але разом із цим все одно не отримую більше хвилин. Можливо треба знову поспілкуватись з тренером, щось покращити й робити якісь висновки.



Артем Смоляков / Фото ФК "Лос-Анджелес"

Днями клуб підписав Євгена Чеберка. Що цей український захисник дасть як професіонал і людина, яка вже добре знає місцевий футбол?

Насамперед скажу, що я радий його переходу в клуб. Для мене це своя людина, друг. Зараз очікую, що він мені напише, коли приїде. Хоча, думаю, що він має бути на зборі команди. Я з ним поки спілкувався на більш побутові теми.

Якщо говорити про футбол, то він нам 100% додасть в аспекті контролю м'яча, першої передачі. У Євгена з цим проблем немає абсолютно. Враховуючи ті вимоги, які до нас зараз має тренерський штаб, гадаю, що Євген буде дуже корисним для команди.

Артем Смоляков: що відомо про футболіста?