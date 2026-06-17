Команда Дідьє Дешама вважалася беззаперечним фаворитом зустрічі, однак африканці змусили французів серйозно попрацювати заради результату. Сенегал не лише надійно оборонявся, а й мав кілька чудових нагод шокувати суперника, передає 24 Канал.

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Франція – Сенегал 3:1

Голи: Мбаппе, 66, 90+6, Барколя, 82 – Мбає, 90+5

Перший тайм став справжнім розчаруванням для вболівальників Франції. "Триколірні" діяли надто повільно та обережно, завдавши лише одного удару в напрямку воріт суперника і жодного у площину.

Сенегальці почувалися впевнено біля власного штрафного майданчика та регулярно вибігали в небезпечні контратаки. Хорошу нагоду до перерви мав Ніколас Джексон, який після гострого випаду влучив у стійку.

Ще ближчим до гола Сенегал був уже в компенсований час першого тайму. Ісмаїла Сарр опинився перед воротами французів, але з вигідної позиції пробив вище поперечини, пробачивши фаворита.

Перемога у другому таймі

Після відпочинку французи додали в активності та почали частіше загрожувати воротам Едуара Менді. На 52-й хвилині Мікаель Олісе скористався помилкою захисників і вискочив сам на сам із голкіпером, однак воротар Сенегалу врятував свою команду.

Невдовзі Менді вкотре продемонстрував свою майстерність, впоравшись із небезпечним ударом Кіліана Мбаппе з близької відстані. Французька зірка також претендувала на пенальті після жорсткого підкату Садіо Мане у штрафному майданчику, проте арбітр не побачив порушення правил – навіть після перегляду VAR.

Вирішальний момент настав на 66-й хвилині. Олісе виконав блискучий розрізний пас у штрафний майданчик, а Мбаппе холоднокровно переграв Менді та відправив м'яч у сітку.

Перший гол Мбаппе у матчі Франція – Сенегал: дивіться відео від Megogo

Після забитого гола французи продовжили контролювати хід поєдинку. Близьким до другого взяття воріт був Дезіре Дуе, але Менді знову врятував Сенегал.

На 82-й хвилині Бредлі Барколя скористався передачею Рабйо та елегантно підсік м'яч над голкіпером, подвоївши перевагу французів.

У доданий арбітром час команди обмінялися голами. Спочатку Мбає скоротив відставання в рахунку, але за хвилину Мбаппе оформив дубль і став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції.

Другий гол Мбаппе у матчі Франція – Сенегал: дивіться відео від Megogo

Нападник Реала забив 58 гол за національну дружину, перевершивши досягнення Олів'є Жиру. 3:1 перемога підопічних Дешама.

В іншому матчі групи I о 01:00 за київським часом зіграють Ірак та Норвегія.