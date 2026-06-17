Команда Дидье Дешама считалась бесспорным фаворитом встречи, однако африканцы заставили французов серьезно потрудиться, чтобы добиться результата. Сенегал не только надежно оборонялся, но и имел несколько прекрасных возможностей шокировать соперника, передает 24 Канал.

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Франция – Сенегал 3:1

Голы: Мбаппе, 66, 90+6, Барколя, 82 – Мбае, 90+5

Первый тайм стал настоящим разочарованием для болельщиков Франции. "Триколоры" действовали слишком медленно и осторожно, нанеся лишь один удар в сторону ворот соперника и ни одного в створ.

Сенегальцы чувствовали себя уверенно у собственной штрафной и регулярно выбегали в опасные контратаки. Хороший шанс до перерыва имел Николас Джексон, который после острого выпада попал в штангу.

Еще ближе к голу Сенегал был уже в добавленное время первого тайма. Исмаила Сарр оказался перед воротами французов, но с выгодной позиции пробил выше перекладины, пощадив фаворита.

Победа во втором тайме

После перерыва французы активизировались и стали чаще угрожать воротам Эдуара Менди. На 52-й минуте Микаэль Олисе воспользовался ошибкой защитников и выскочил один на один с голкипером, однако вратарь Сенегала спас свою команду.

Вскоре Менди в очередной раз продемонстрировал своё мастерство, справившись с опасным ударом Килиана Мбаппе с близкого расстояния. Французская звезда также претендовала на пенальти после жесткого подката Садио Мане в штрафной площадке, однако арбитр не увидел нарушения правил — даже после просмотра VAR.

Решающий момент наступил на 66-й минуте. Олисе выполнил блестящий разрезающий пас в штрафную площадку, а Мбаппе хладнокровно переиграл Менди и отправил мяч в сетку.

Гол Мбаппе в матче Франция – Сенегал: смотрите видео от Megogo

После забитого гола французы продолжили контролировать ход матча. Близок к второму голу был Дезире Дуэ, но Менди снова спас Сенегал.

На 82-й минуте Брэдли Барколя воспользовался передачей Рабьо и элегантно перебросил мяч через вратаря, сделав счет 2:0.

В добавленное арбитром время команды обменялись голами. Сначала Мбае сократил отставание в счёте, но через минуту Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции – 3:1 в пользу подопечных Дешама.

В другом матче группы I в 01:00 по киевскому времени сыграют Ирак и Норвегия.