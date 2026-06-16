Игрок получил от статистического портала WhoScored самую низкую оценку среди испанцев в стартовом составе. И это было вполне заслуженно — оказалось, что в первые полчаса игры Микель мог бы вообще не выходить на поле, пишет 24 Канал.

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Какой антирекорд установил Оярсабаль?

В это трудно поверить, но в матче против абсолютного дебютанта Мундиалей действующий чемпион Европы и один из самых талантливых испанских нападающих ни разу не коснулся мяча за 30 минут.

За все время ведения статистики с 1966 года на чемпионатах мира никогда не случалось, чтобы футболист не совершил ни одного касания мяча в первые полчаса матча. Настолько провальное начало поединка не случалось даже у представителей команд, которые проигрывали с разгромными счетами.

Тем удивительнее, что тренерский штаб Луиса де ла Фуэнте вообще не отреагировал на такой позорный показатель Оярсабаля. 21-му номеру дали доиграть полный матч, в котором он в конце концов все-таки смог нанести 5 ударов. Но только один из них был в створ ворот, а показатель xG составил 0,5.

Как отреагировали на провал Испании СМИ?

Испанская спортивная пресса, известная своей бескомпромиссностью, конечно же, разгромила команду за ничью с Кабо-Верде. Marca назвала команду "неузнаваемой и лишенной футбольного таланта". Diario написали о "бездушной и беспомощной сборной, которая словно попала в кораблекрушение". А Mundo Deportivo требует от тренерского штаба немедленно исправить катастрофическую ситуацию перед следующими матчами.