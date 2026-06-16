Свои матчи уже провели 10 команд с нашего континента, и пока не у всех дела пошли по плану. Некоторые европейские сборные уже стали участниками сенсаций с отрицательным исходом, пишет 24 Канал.

Смотрите также Египет шокировал Бельгию: фавориты группы едва не проиграли "фараонам" на ЧМ-2026

Как сыграли на старте Мундиаля европейские сборные?

Две команды уступили своим соперникам из других частей мира: Турция, входящая в УЕФА, не нашла противодействия Австралии (0:2), а Чехия проиграла Южной Корее (1:2).

Если поражение чехов еще можно было понять, то Турция была абсолютным фаворитом своего противостояния, поэтому результат команды трудно назвать иначе, как провал.

Не впечатлили ни игрой, ни результатом такие фавориты, как Бельгия, Испания и Нидерланды – три ничейных результата, а в случае с "Фурией Рохой" это, пожалуй, самая громкая сенсация Мундиаля, ведь соперником был более чем скромный Кабо-Верде.

Ниже ожиданий выступили швейцарцы, которые каким-то чудом умудрились упустить победу над Катаром – командой, которая на чемпионатах мира раньше только проигрывала. Немного лучше прогнозов выглядели боснийцы, хотя им тоже должно быть обидно: против Канады сборная, которая не пустила на ЧМ Италию, долгое время вела в счете.

Едва не опозорились шотландцы, которые больше тайма буквально отбивались от Гаити, но все же одержали минимальную победу.

К кому же претензий быть не может – это Германия и Швеция. Бундестим хоть и дал возможность Кюрасао порадоваться дебютному голу на чемпионатах мира, впоследствии разгромил островную команду 7:1. А подопечные Грема Поттера стали одной из самых приятных неожиданностей турнира, чрезвычайно уверенно обыграв Тунис 5:1.

Таким образом, в активе европейцев пока лишь 30% побед.

Какие матчи с участием европейских команд еще впереди?

Исправить ситуацию даже в рамках первого тура еще есть время: до сих пор не начали выступления на мировом первенстве такие титаны, как Франция, Англия и Португалия.

"Ле Бльо" уже сегодня, 16 июня, встретятся с Сенегалом в 22:00. Ночью в 1:00 стартуют норвежцы с Эрлингом Холандом – против Ирака. В 7 часов утра среды сыграют австрийцы против Иордании.

А вечер 17 июня станет настоящим праздником: сначала Португалия Криштиану против Конго в 20:00, а затем битва Англии и Хорватии в 23:00.