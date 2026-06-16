Свої поєдинки вже провели 10 команд з нашого континенту, і поки справи не в усіх пішли за планом. Деякі європейські збірні вже стали учасниками сенсацій зі знаком "мінус", пише 24 Канал.
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Як зіграли на старті Мундіалю європейські збірні?
Дві команди поступилися своїм суперникам з інших частин світу: Туреччина, яка належить до УЄФА, не знайшла протидії Австралії 0:2, а Чехія програла Південній Кореї 1:2.
Якщо поразка чехів ще читалася, то Туреччина була абсолютним фаворитом свого протистояння, тож результат команди важко назвати інакше ніж провал.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Не вразили ні грою, ні результатом такі фаворити як Бельгія, Іспанія та Нідерланди – три нічийних результати, а у випадку з "Фурією Рохою" це, мабуть, найгучніша сенсація Мундіалю, адже у суперниках був більш ніж скромний Кабо-Верде.
Нижче очікувань виступили швейцарці, які якимось дивом примудрилися втратити перемогу над Катаром – командою, що на чемпіонатах світу раніше лише програвала. Трошки краще прогнозів виглядали боснійці, хоча їм теж має бути прикро: проти Канади збірна, яка не пустила на Мундіаль Італію, тривалий час вела у рахунку.
Ледь не зганьбилися шотландці, які понад тайм буквально відбивалися від Гаїті, але все ж здобули мінімальну перемогу.
До кого ж претензій бути не може – це Німеччина та Швеція. Бундестім хоч і дала нагоду Кюрасао потішитися дебютному голу на чемпіонатах світу, згодом винесла острівну команду 7:1. А підопічні Грема Поттера стали однією з найприємніших несподіванок турніру, надзвичайно впевнено обігравши Туніс 5:1.
Таким чином в активі європейців поки лише 30% перемог.
Які матчі за участю європейських команд ще попереду?
Виправити ситуацію навіть в межах першого туру ще є час: досі не розпочали виступи на світовій першості такі титани як Франція, Англія і Португалія.
"Ле Бльо" вже сьогодні, 16 червня, зійдуться із Сенегалом о 22:00. Вночі о 1:00 стартують норвежці з Ерлінгом Голандом – проти Іраку. О 7 годині ранку середи зіграють австрійці проти Йорданії.
А вечір 17 червня стане справжнім святом: спершу Португалія Кріштіану проти Конго о 20:00, а потім битва Англії та Хорватії о 23:00.