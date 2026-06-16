У першому турі групи G бельгійці зустрілися з амбітною збірною Єгипту, яку веде вперед Мохамед Салах. Африканська команда дала справжній бій одному з фаворитів квартету та заслужила на позитивний результат, повідомляє 24 Канал.

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Бельгія – Єгипет 1:1

Голи: Хані, 66 (автогол) – Ашур, 19

Єгипет зі старту матчу нав'язав бельгійцям серйозний опір. Африканська команда не поступалася супернику ні у володінні м'ячем, ні у кількості створених моментів.

Логічним підсумком активності "фараонів" став гол на 19-й хвилині. Мохамед Салах віддав передачу на Емама Ашура, а півзахисник Аль-Ахлі потужним ударом низом з-за меж штрафного майданчика пробив Тібо Куртуа – 1:0.

Гол Ашура у ворота Бельгії: дивіться відео від Megogo

Пропущений м’яч не змінив характер гри. Єгиптяни продовжували самовіддано діяти в обороні та регулярно турбували захист бельгійців. У складі європейців найбільше проблем супернику створював Жеремі Доку, однак захисники вчасно нейтралізовували його прориви.

Лукаку врятував Бельгію від поразки

Після перерви команди додали у швидкості та почали діяти значно гостріше. Єгипет не закрився біля власних воріт і відповідав на атаки бельгійців небезпечними контрвипадами, кілька хороших нагод відзначитися мав Омар Мармуш.

У свою чергу Бельгія була близькою до гола після стандарту. Кевін де Брюйне виконав штрафний удар, але м’яч влучив у стійку.

Рятівником для "червоних дияволів" став Ромелу Лукаку. Форвард вийшов на заміну та вже на 66-й хвилині допоміг своїй команді зрівняти рахунок. Після його тиску на захисників Ахмед Хані зрізав м’яч у власні ворота.

Автогол Хані у матчі Бельгія – Єгипет: дивіться відео від Megogo

У заключні хвилини бельгійці намагалися вирвати перемогу, проте Єгипет не припиняв відповідати гострими контратаками. У підсумку команди розписали бойову нічию – 1:1.

Після цього матчу в групі G залишилося зіграти ще одній парі першого туру – Іран та Нова Зеландія проведуть свій стартовий поєдинок сьогодні о 04:00 за київським часом.