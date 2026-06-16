В первом туре группы G бельгийцы встретились с амбициозной сборной Египта, которую ведет вперед Мохамед Салах. Африканская команда дала настоящий бой одному из фаворитов группы и заслужила положительный результат, сообщает 24 Канал.

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Бельгия – Египет 1:1

Голы: Хани, 66 (автогол) – Ашур, 19

Египет с самого начала матча оказал бельгийцам серьезное сопротивление. Африканская команда не уступала сопернику ни в владении мячом, ни в количестве созданных моментов.

Логичным итогом активности "фараонов" стал гол на 19-й минуте. Мохамед Салах отдал передачу на Эмама Ашура, а полузащитник "Аль-Ахли" мощным ударом низом из-за пределов штрафной площадки пробил Тибо Куртуа – 1:0.

Гол Ашура в ворота Бельгии: смотрите видео от Megogo

Пропущенный мяч не изменил характер игры. Египтяне продолжали самоотверженно действовать в обороне и регулярно беспокоили защиту бельгийцев. В составе европейцев больше всего проблем сопернику создавал Жереми Доку, однако защитники вовремя нейтрализовывали его прорывы.

Лукаку спас Бельгию от поражения

После перерыва команды прибавили в скорости и начали действовать значительно острее. Египет не закрылся у собственных ворот и отвечал на атаки бельгийцев опасными контратаками, несколько хороших моментов для гола имел Омар Мармуш.

В свою очередь Бельгия была близка к голу после стандартного положения. Кевин де Брюйне исполнил штрафной удар, но мяч попал в штангу.

Спасителем для "красных дьяволов" стал Ромелу Лукаку. Нападающий вышел на замену и уже на 66-й минуте помог своей команде сравнять счет. После его давления на защитников Ахмед Хани срезал мяч в собственные ворота.

Автогол Хани в матче Бельгия – Египет: смотрите видео от Megogo

В заключительные минуты бельгийцы пытались вырвать победу, однако Египет не переставал отвечать острыми контратаками. В итоге команды разделили боевую ничью – 1:1.

После этого матча в группе G осталось сыграть еще одной паре первого тура – Иран и Новая Зеландия проведут свой стартовый поединок сегодня в 04:00 по киевскому времени.