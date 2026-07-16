Когда состоится финал чемпионата мира 2026 года – дата

Чемпионат мира-2026 стартовал 11 июня и уже близится к завершению. На турнире состоялись два полуфинальных матча, так что главное футбольное событие года вышло на финишную прямую.

В финал вышла сборная Испании, а ее соперником станет победитель Аргентина. О дате решающего матча ЧМ-2026 расскажет 24 Канал.

Когда состоится финал чемпионата мира-2026

Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в воскресенье, 19 июля. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где состоится игра

Решающий матч турнира примет стадион "MetLife Stadium", расположенный в Ист-Рэзерфорде (штат Нью-Джерси), недалеко от Нью-Йорка. Эта арена является одной из крупнейших в США.

Где смотреть трансляцию в Украине

Болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире на медиасервисе Megogo. Трансляция будет доступна:

На платном телеканале "Megogo Футбол Первый".

Бесплатно в цифровом эфире Т2 на канале "Megogo Спорт".

Матч за третье место

В этом матче встретятся Франция и Англия. Поединок за бронзу чемпионата мира запланирован на ночь с субботы на воскресенье (19 июля). Стартовый свисток прозвучит ровно в 00:00 по киевскому времени. Этот матч пройдет на стадионе "Miami Stadium", расположенном в городе Майами-Гарденс (пригород Майами, штат Флорида, США). Эту встречу также можно будет посмотреть на Megogo.