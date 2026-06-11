Чемпионат мира-2026: онлайн-трансляция церемонии открытия

В четверг, 11 июня, начинается 23-й чемпионат мира по футболу. Хозяевами турнира впервые стали одновременно 3 страны: Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки.

Впервые в истории чемпионатов мира состоятся три церемонии открытия в трех странах, принимающих турнир. ФИФА стремится превратить старт ЧМ не только на спортивную, но и на культурное событие, пишет 24 Канал.

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Церемония открытия ЧМ-2026

Первая церемония состоится на стадионе "Ацтека" в мексиканском Мехико перед поединком Мексика – ЮАР. Она начнется в 20:30 по киевскому времени.

В Мехико организаторы шоу сделают акцент на древней культуре и современном фольклоре. Хедлайнерами церемонии станут Алехандро Фернандес, Белинда, Дэнни Оушен, J Balvin, Лила Даунс, Los Ángeles Azules, Maná и Тайла.

Следующим эстафету примет Торонто, а завершится этот марафон открытий в Лос-Анджелесе, где главной звездой будет певица Кэти Перри.

Где смотреть открытие ЧМ-2026

Украинские любители футбола смогут увидеть церемонию открытия и первую игру Мундиаля на видеоплатформе MEGOGO.

Событие прокомментируют Владимир Зверов и Вадим Скичко. В 20:30 начнется аналитическая студия MEGOGO, где к ведущему Владимиру Кобелькову присоединятся эксперты: экс-игрок сборной Украины, а ныне тренер Александр Головко и форвард итальянской Ромы и национальной сборной Украины Артем Довбик.

В то же время 24 Канал проведет для читателей текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия ЧМ-2026 в Мехико.

Текстовая онлайн-трансляция церемония открытия ЧМ-2026