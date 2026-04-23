Скандал перед ЧМ-2026: у Трампа предлагают выгнать целую сборную и заменить ее неудачниками отбора

Представитель Дональда Трампа предложил радикальные изменения перед ЧМ-2026. Речь идет о замене одной из сборных на другую по политическим причинам.

Спецпосланник президента США Паоло Замполли обратился к ФИФА с просьбой пригласить Италию на чемпионат мира по футболу 2026. Европейская сборная, со слов американского чиновника, могли бы занять место Ирана, сообщает NBC News.

Как возникла такая идея?

Замполли утверждал, что четыре титула чемпиона мира, которые ранее завоевала Италия, оправдывают предоставление ей этого места.

По данным источников, предложение было сделано как президенту FIFA Джанни Инфантино, так и президенту США Дональду Трампу, как лидеру страны, которая является соорганизатором турнира.

Подтверждаю, что я предложил Трампу и Инфантино заменить Иран на чемпионате мира Италией. Я итальянец по происхождению, и было бы мечтой увидеть сборную Италии на турнире, проводимом в США. Имея четыре титула, они обладают всеми необходимыми качествами, чтобы заслужить включение в программу,

– сказал посланник Трампа.

Политические мотивы

Причины такой инициативы связаны с политическим контекстом вокруг Ирана и позицией США. Именно это, по информации медиа, стало основанием для предложения сменить участника мундиаля.

Накануне Иран выступил с заявлением, в котором сказано, что страна готова к турниру и планирует в нем участвовать.

Пока официальной реакции от FIFA нет. Впрочем, подобный шаг может создать прецедент, который поставит под сомнение независимость футбола от политики.

Как Италия провалила отбор на ЧМ-2026?