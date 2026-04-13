Правда, наличие США среди организаторов вызывает определенные скандалы вокруг соревнования. Из-за политики президента Трампа Мундиаль может не досчитаться одного из участников, сообщает Goal.
Кто будет претендовать на место Ирана?
Речь о сборной Ирана, которая квалифицировалась на ЧМ-2026 благодаря победе в отборочной группе в азиатской конфедерации. Однако страна подвергается бомбардировкам со стороны армий США и Израиля.
Поэтому иранцы рассматривают вариант с бойкотом соревнования. Поэтому ФИФА уже рассматривает вариант с заменой страны на Мундиале. Одним из них является проведение дополнительного плей-офф.
Главная футбольная организация хочет провести матчи на вылет с участием четырех команд – по два представителя из Европы и Азии. Какие именно команды будут соревноваться в плей-офф, пока неизвестно.
Вероятно, дополнительный шанс получат наиболее рейтинговые сборные из этих континентов среди тех, кто не вышел на чемпионат мира. Согласно рейтингу ФИФА, сейчас это Италия, Дания, ОАЭ и Оман. Матчи должны пройти в начале июня накануне старта самого турнира.
Если же принцип отбора в плей-офф будет другим, в список участников может попасть сборная Украины. Команда Сергея Реброва уступила в полуфинале плей-офф квалификации шведам (1:3).
Что ждет сборную Украины в 2026 году?
- После поражения Швеции Украина сыграла обязательный товарищеский матч против Албании. Он завершился победой нашей команды – 1:0 с голом Гуцуляка.
- Вероятно, в июне украинцев будут ждать также товарищеские игры, если ФИФА не предоставит дополнительный шанс через плей-офф за место Ирана. А уже осенью "сине-желтые" стартуют в Лиге наций 2026 – 2027.
- Там Украина будет играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией. Также этот турнир будет частью отбора на Евро-2028.