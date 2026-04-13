Правда, наявність США серед організаторів спричиняє певні скандали навколо змагання. Через політику президента Трампа Мундіаль може не дорахуватися одного з учасників, повідомляє Goal.

Хто претендуватиме на місце Ірану?

Мова про збірну Ірану, яка кваліфікувалась на ЧС-2026 завдяки перемозі у відбірковій групі в азійській конфедерації. Проте країна зазнає бомбардувань з боку армій США та Ізраїлю.

Через це іранці розглядають варіант із бойкотом змагання. Тому ФІФА вже розглядає варіант із заміною країни на Мундіалі. Одним із них є проведення додаткового плей-оф.

Головна футбольна організація хоче провести матчі на виліт за участі чотирьох команд – по два представники з Європи та Азії. Які саме команди змагатимуться у плей-оф, поки невідомо.

Ймовірно, додатковий шанс отримають найбільш рейтингові збірні з цих континентів серед тих, хто не вийшов на чемпіонат світу. Згідно з рейтингом ФІФА, наразі це Італія, Данія, ОАЕ та Оман. Матчі мають пройти на початку червня напередодні старту самого турніру.

Якщо ж принцип відбору в плей-оф буде іншим, до списку учасників може потрапити збірна України. Команда Сергія Реброва поступилась у півфіналі плей-оф кваліфікації шведам (1:3).

