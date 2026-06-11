Овертайм или сразу пенальти: как будут завершаться матчи чемпионата мира в случае ничьей

Регламент Чемпионата мира-2026 будет необычным даже для опытных болельщиков: никогда раньше турнир такого уровня не проводился с участием 48 команд. В то же время в рамках одного конкретного матча существенных изменений не произошло.

Как бы ни любили в ФИФА эксперименты, перевести футбол на чистое время или ввести пенальти за пятый командный фол, чиновники пока не додумались. Определять победителя будут, как и раньше, по итогам 90 минут – или чуть больше, пишет 24 Канал.

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Каков регламент матчей чемпионата мира 2026 года?

На групповом этапе традиционно допускается ничья, которая принесет каждой из команд по 1 очку в турнирную таблицу их группы. Важно, что именно результат личной встречи является определяющим при распределении мест в случае равенства очков – поэтому ничья будет означать, что будут смотреть на следующий параметр, разницу забитых и пропущенных мячей.

Начиная с первой стадии плей-офф, а именно 1/16 финала, которая на чемпионатах мира ранее никогда не игралась, равенство голов по итогам 90 минут будет означать переход игры в дополнительное время. Его два тайма, каждый длится по 15 минут.

Никаких правил «золотых» или «серебряных» голов ФИФА не возрождала: в отличие от хоккея, гол не означает завершение матча ни сразу, ни после того, как завершится первый дополнительный тайм. Команды при любом количестве мячей сыграют полчаса дополнительного времени.

Если и это не поможет определить победителя, будет проведена серия послематчевых пенальти. Участвовать в ней имеют право только те футболисты, которые в момент финального свистка дополнительного времени находились на поле.

Некоторые турниры пытались ввести так называемую «теннисную» последовательность пробивания пенальти: 1-2-2-2-2-1, как подачи во время тай-брейка. Но практика не прижилась: на Мундиале будет классическая схема поочередных ударов. Выиграет тот, кто за серию из пяти одиннадцатиметровых будет точнее соперника. А если и здесь будет ничья, то будут бить до первой ошибки.