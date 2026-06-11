Независимо от температуры, погоды и места проведения игры футболистам предоставят возможность перевести дух и попить воды. Остановки будут происходить даже на стадионах,, оборудованных крышей,, пишет CBS Sports.

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Как будут работать перерывы cooling break на чемпионате мира?

Правило об обязательном проведении перерывов на водопой было введено после того,, как его протестировали в прошлом году во время Клубного чемпионата мира в США.

ФИФА четко регламентировала, что арбитр должен пригласить команды к боковой линии, чтобы провести паузу и освежиться, на 22-й минуте каждого из таймов. Таким образом, в Америке шутят, что даже футбольный матч смогли превратить в баскетбольный поединок, в котором время делится не пополам, а на четверти.

Четких требований к продолжительности cooling break нет. Обычно рефери дает на это около 2-3 минут. Команды иногда используют это время, чтобы обсудить с тренером ход игры и получить личные подсказки и указания без риска пропустить игровой эпизод.

Время, потраченное на перерыв, будет добавлено арбитром в виде компенсированных минут в конце 1 тайма и перед финальным свистком.

Были ли раньше в матчах ЧМ перерывы на воду?

На самом деле практика проведения остановки игры для того,, чтобы игроки могли попить,, не является новой. 12 лет назад, во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии, сборные Нидерландов и Мексики стали первыми командами, которым разрешили поставить игру на паузу в первом тайме и освежиться. Тогда температура во время матча достигала 39 градусов по Цельсию.

Но никогда ранее такие перерывы не носили обязательный характер – и чаще всего зависели от жары и желания самих футболистов, которые через капитанов могли обратиться к рефери.