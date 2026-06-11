Незалежно від температури, погоди та місця проведення гри футболістам нададуть можливість перевести подих та попити води. Зупинки відбуватимуть навіть на стадіонах, обладнаних дахом, пише CBS Sports.

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Як працюватимуть перерви cooling break на чемпіонаті світу?

Правило про обов'язкове проведення перерв на водопій було запроваджено після того, як його протестували минулоріч під час Клубного чемпіонату світу у США.

ФІФА чітко регламентувала, що арбітр має закликати команди до бокової лінії, щоб провести павзу і освіжитися, на 22-ій хвилині кожного з таймів. Таким чином в Америці жартують, що навіть футбольний матч змогли перетворити на баскетбольний поєдинок, у якому час ділиться не навпіл, а на чверті.

Чітких вимог щодо тривалості cooling break немає. Зазвичай рефері дає на це близько 2-3 хвилин. Команди іноді користуються цим часом, щоб обговорити з тренером хід гри та отримати особисті підказки і вказівки без ризику проґавити ігровий епізод.

Витрачений на перерву час буде додано арбітром у вигляді компенсованих хвилин наприкінці 1 тайму та перед фінальним свистком.

Чи були раніше у матчах Мундіалів перерви для води?

Насправді практика проведення зупинки гри для того, що гравці могли попити, не є новою. 12 років тому, під час чемпіонату світу 2014 року у Бразилії, збірні Нідерландів та Мексики стали першими командами, яким дозволили поставити гру на павзу у першому таймі та освіжитися. Тоді температура під час матчу сягала 39 градусів Цельсію.

Але ніколи раніше такі перерви не носили обов'язковий характер – і найчастіше залежали від спеки і бажання самих футболістів, які через капітанів могли звернутися до рефері.