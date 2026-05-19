Анчелотти оставил вне списка футболистов, которые прекрасно выступают в чемпионатах Англии и Испании. Зато нашлось место для игроков российского Зенита, как сообщает beIN Sports.

Кто из чемпионата России поедет на Мундиаль со сборной Бразилии?

В заявку от Карло Анчелотти попал защитник Дуглас Сантос, а также форвард Луиз Энрике. Оба выступают за санкт-петербургский Зенит в Российской премьер-лиге.

Немало футбольных экспертов выразили несогласие с таким выбором тренера. Тот же Энрике продемонстрировал в клубе откровенно посредственный результат как для нападающего – лишь 6 голов и 4 ассиста за сезон.

Еще более странным решение Анчелотти выглядит на фоне того, каких игроков он оставил за пределами финального списка. Например, Жоау Педру из Челси – неравнодушного итальянцу клуба, который он тренировал в 2009-2011 годах – имеет 20 голов и 6 голевых передач, но на Мундиаль не едет.

А Антони в испанском Бетисе с учетом Ла Лиги и Лиги Европы сделал 14+10 результативных действий, однако тоже не был удостоен внимания от коуча.

Как Анчелотти спонсирует войну, вызывая российских легионеров?

Возможно, заслуженный итальянский тренер сам того не осознает, но через вызов игроков, представляющих российские клубы, он фактически финансирует бюджет страны-агрессора, а значит, войну против Украины.

Дело в финансовых бонусах, которые ФИФА выплачивает клубам за делегирование футболистов в национальные сборные. По информации журналиста-инсайдера Мельхора Руиса, каждый день пребывания игрока в расположении команды-участницы Мундиаля приносит его клубу 9 тысяч евро.

То есть Зенит благодаря вызову двух своих футболистов будет получать по 18 тысяч евро ежедневно, пока Бразилия будет готовиться к чемпионату мира и выступать на нем. Поскольку команда из Южной Америки практически гарантированно будет участником плей-офф и вообще претендует на прохиж в заключительные стадии, сумма для Зенита набежит немаленькая, несколько сотен тысяч евро.

Поскольку Зенит платит налоги в бюджет России, деньги от ФИФА благодаря Анчелотти пойдут на оружие и выплаты для российской армии-убийцы.

Как выглядит заявка сборной Бразилии на Мундиаль?

Полный список Анчелотти выглядит следующим образом:

Вратари:

Алиссон Бекер (Ливерпуль)

Эдерсон Мораес (Фенербахче)

Вевертон (Гремио)

Защитники:

Данило (Фламенго)

Дуглас Сантос (Зенит)

Габриэль Магальяэс (Арсенал)

Маркиньос (ПСЖ)

Глейсон Бремер (Ювентус)

Лео Перейра (Фламенго)

Роджер Ибаньес (Аль-Ахли)

Алекс Сандро (Фламенго)

Уэсли (Рома)

Полузащитники:

Каземиро (Манчестер Юнайтед)

Бруну Гимараэш (Ньюкасл)

Фабиньо (Аль-Иттихад)

Данило (Ботафого)

Лукас Пакета (Фламенго)

Луис Энрике (Зенит)

Райан (Борнмут)

Нападающие: