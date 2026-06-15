"Простите, мамы": история самой ужасной прически в истории чемпионатов мира

"Тот самый, настоящий Роналдо" — так до сих пор называют бразильца Луиса Назарио да Лиму, двукратного чемпиона мира, опытные футбольные болельщики. В 2002 году нападающий запомнился не только дублем в ворота Германии в финале, но и своими волосами, которые стали ночным кошмаром любого парикмахера.

Прошло 24 года, а Роналдо до сих пор вынужден оправдываться за то, что было у него на голове во время одного из лучших моментов его карьеры. Зубастик даже извинялся перед теми, кто пострадал от его выходки, рассказывает 24 Канал.

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Почему на голове Роналдо был треугольник?

Стричь все волосы и оставить только челку – решение, способное довести парикмахеров до инфаркта как сейчас, так и в 2002 году. Роналдо никогда и не отрицал, что его прическа стала настоящей катастрофой. Но в этом и был смысл.

Неизвестно, придумал ли Зубастик эту версию или действительно она была у него в голове с самого начала, но в интервью он признавался, что хотел отвлечь внимание прессы. Нападающий как раз травмировал ногу и хотел избежать вопросов журналистов о состоянии своего здоровья. Поэтому якобы и возникла идея сделать что-то такое, от чего СМИ сойдут с ума. Прическа сработала идеально.

Что касается дизайна, то на него Роналдо якобы вдохновил персонаж одного из его любимых детских мультфильмов.

Перед кем Роналдо пришлось извиняться?

Спустя много лет после чемпионата мира бразилец в одном из интервью официально извинился перед всеми мамами, которым пришлось терпеть требования своих детей подстричь их "под Роналдо".

То, что происходило в Бразилии во время и после чемпионата мира, действительно напоминает массовую истерию. Любой ребенок хотел, чтобы у него на голове был тот самый треугольник, что вызывало настоящий ужас у родителей.

Даже такая икона стиля, как Неймар, вспоминает, что в 2002 году захотел подстричься "под Роналдо". Трудно представить, но будущая звезда "Селесао" тоже носил нелепую челку с лысой головой.

Какие достижения у Роналдо?

Помимо шутливого титула "Мистер худшая прическа в истории", Зубастик на самом деле является одним из самых титулованных футболистов планеты, которого неоднократно называли в списке лучших нападающих всех времен.

Помимо двух Кубков мира, Роналдо является двукратным обладателем "Золотого мяча", трижды признавался футболистом года по версии ФИФА, является победителем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы, чемпионом Испании и обладателем Кубков Испании, Нидерландов и Бразилии.