Минуло 24 роки, а Роналдо досі змушений виправдовуватися за те, що було в нього на голові під час одного з найкращих моментів його кар'єри. Зубастик навіть вибачався перед тими, хто постраждав від його витівки, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Кюрасао допоміг Німеччині побити рекорд Мундіалів

Чому на голові Роналдо був трикутник?

Вистригти усе волосся і залишити лише чубчик – рішення, здатне довести барберів до інфаркту як зараз, так і у 2002 році. Роналдо ніколи й не заперечував, що його зачіска стала справжньою катастрофою. Але у цьому і був сенс.

Невідомо, чи вигадав Зубастик цю версію, чи справді вона була у нього в голові від самого початку, але в інтерв'ю він зізнавався, що хотів відволікти увагу преси. Нападник саме травмував ногу і хотів уникнути запитань від журналістів щодо стану свого здоров'я. Тому нібито й виникла ідея зробити щось таке, від чого ЗМІ шаленітимуть. Зачіска спрацювала ідеально.

Що ж до дизайну, то на нього Роналдо буцімто надихнув персонаж одного з його улюблених дитячих мультфільмів.

Перед ким Роналдо довелося вибачатися?

Через багато років після чемпіонату світу бразилець в одному з інтерв'ю офіційно вибачився перед усіма мамами, яким довелося терпіти вимогу своїх дітей підстригти їх "під Роналдо".

Те, що відбувалося у Бразилії під час та після чемпіонату світу, справді нагадує масову істерію. Будь-яка дитина хотіла, щоб у неї на голові був той самий трикутник, що викликало справжній жах у батьків.

Навіть така ікона стилю як Неймар згадує, що у 2002 році захотів підтригтися "під Роналдо". Важко уявити, але майбутня зірка "селесао" теж носив недолугий чубчик з лисим черепом.

Які досягнення має Роналдо?

Окрім жартівливого титулу "Містер найгірша зачіска в історії", Зубастик насаправді є одним із найбільш титулованих футболістів планети, якого неодноразово називали у списку найкращих форвардів усіх часів.

Окрім двох Кубків світу, Роналдо так є дворазовим володарем Золотого м'яча, тричі футболістом року за версією ФІФА, переможцем Кубка УЄФА та Суперкубка Європи, чемпіоном Іспанії та власником Кубків Іспанії, Нідерландів і Бразилії.