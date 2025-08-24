Украинские гимнастки добились успеха на чемпионате мира по художественной гимнастике в Рио-де-Жанейро. Кроме успеха в команде, к медали в индивидуальном зачете была близка Таисия Онуфрийчук.

В Рио-де-Жанейро продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. Среди участников соревнования есть представители Украины. Наибольшее внимание было приковано к Таисии Онуфрийчук, сообщает 24 Канал.

Как выступили украинки?

17-летняя спортсменка успешно стартовала в квалификационных соревнованиях, выйдя в четыре разных финала. Особенно фанатов поразило выступление девушки в упражнениях с булавами.

В конце концов Таисии удалось получить медаль вместе со сборной Украины. Наши спортсменки по итогам всех выступлений получили бронзовые награды в командном многоборье.

Опередить наших спортсменок смогли только Германия и Болгария. Отметим, что это первая медаль на гимнастическом Мундиале для нашей страны с 2015 года.

В индивидуальном многоборье страну представили Таисия Онофрийчук и Полина Карика. Девушки заняли 4 и 11 места соответственно. Для самой Онуфрийчук это дебютная награда на чемпионатах мира по художественной гимнастике.

В свою очередь в групповых упражнениях выступили Елизавета Азза, Диана Баева, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Александра Ющак. Девушки стали девятыми в многоборье.