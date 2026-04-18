88 шайб: сборная Узбекистана по хоккею установила сумасшедший рекорд чемпионата мира
- Сборная Узбекистана по хоккею установила рекорд, забросив 88 шайб в 4 матчах чемпионата мира дивизиона IIIB.
- Лучшим бомбардиром стал Вадим Кравченко с 14 голами и 15 передачами, а для повышения в дивизион IIIA узбекистанской команде нужно не проиграть Гонконгу.
Узбекистан в этом году будет дебютировать на чемпионате мира по футболу, а вот в хоккее дела у страны куда скромнее: дивизион IIIB, который является лишь седьмым по силе. Впрочем, на этом уровне ледовая сборная азиатского государства творит настоящие чудеса.
На первенстве в Гонконге в компании других стран, которые вряд ли можно назвать хоккейными нациями, Узбекистан смог установить невероятный рекорд. Как пишет сайт Международной федерации хоккея, в 4 матчах команда забросила 88 шайб.
Как узбеки продемонстрировали рекордную результативность в хоккее?
Уже в первой своей игре хоккеисты из Узбекистана буквально вынесли со льда команду Монголии со счетом 26:1. Но это был не предел возможностей: Филиппинам узбеки забросили уже 28 шайб, а пропустили на этот раз три.
Северная Корея получила от лидеров дивизиона 20 голов в собственные ворота, тоже сумев ответить трижды. А вот защита Люксембурга оказалась по стандартам чемпионата очень даже крепкой: "всего" 14 пропущенных шайб.
Лучшим бомбардиром в этих матчах стал Вадим Кравченко, который на клубном уровне выступает в чемпионате страны-агрессора и ее салелита Беларуси. У него 14 голов и 15 результативных передач.
Таким образом с 88 шайбами Узбекистан превзошел рекорд Кыргызстана, который в 2023 году отметился на чемпионате мира на 8 голов меньшим заделом.
И это еще не конец: впереди у узбеков игра с хозяевами площадки Гонконгом. Чтобы повыситься в классе и выйти в дивизион IIIA на следующий год, команде-рекордсмену нужно просто не проиграть.
Когда будет "настоящий" чемпионат мира по хоккею?
- Как пишет Википедия, соревнования в элитном дивизионе, где представлены сильнейшие команды мира, будут проходить в Швейцарии с 15 по 31 мая.
- Участие в турнире примут 14 европейских команд и 2 из Северной Америки.
- Великобритания и Италия поднялись из дивизиона IA, опередив Украину на прошлогоднем чемпионате.
- Наша сборная будет соревноваться в польском Сосновце со 2 по 8 мая, в соперниках за повышение в элиту Казахстан, Франция, Япония, Польша и Литва.