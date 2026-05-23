Сильнейшая хоккейная сборная мира опозорилась в матче с Латвией

Сборная США потерпела шокирующее поражение от Латвии на чемпионате мира-2026 по хоккею. Действующие чемпионы мира и Олимпийских игр уступили со счетом 2:4 и усложнили себе путь в плейоф.

Американцы подходили к матчу в статусе фаворита, однако латвийская команда выдала один из лучших поединков за последние годы. Для США эта неудача стала настоящим ударом посреди группового этапа, передает 24 Канал.

Как Латвия победила США?

Латвийцы с первых минут навязали действующим чемпионам мира агрессивный хоккей и эффективно использовали свои моменты. Первую шайбу балтийцы забросили на 8-й минуте стартового периода.

Во второй двадцатиминутке американцы сравняли счет. Однако в третьем периоде Латвия неожиданно перевернула игру в свою пользу, забросив еще дважды. США сократили отставание до минимума и пошли ва-банк, за что были наказаны шайбой в пустые ворота.

В итоге матч завершился сенсационной победой Латвии со счетом 4:2. Американцы в очередной раз провалили игру в защите и не смогли спастись даже благодаря индивидуальному мастерству своих хоккеистов и двойному преимуществу по броскам.

Действующие чемпионы рискуют остаться без плейоф

После очередного поражения США оказались вне зоны плей-офф в своей группе. Турнирное положение американцев стало одной из главных неожиданностей чемпионата мира-2026. Сейчас Америка занимает 5 место в турнирной таблице своей группы, пишет Flashscore. Действующие олимпийские чемпионы уже проиграли три матча на этом турнире.

Зато Латвия существенно повысила свои шансы на выход в четвертьфинал и продолжает борьбу за исторический результат. Сейчас балтийская команда занимает проходное 4 место.

Для сборной США следующие матчи могут стать решающими в битве за выживание на турнире.