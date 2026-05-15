В пятницу, 15 мая, в Швейцарии стартует чемпионат мира по хоккею на льду. В течение более чем двух недель 16 команд будут соревноваться в городах Цюрих и Фрибург. Где и когда смотреть турнир разобрался 24 Канал.
Кто участвует в турнире?
Недавно сборная Украины вернулась в элиту мирового хоккея. Однако, камбэк наших спортсменов состоится через год, а чемпионат мира-2026 будет завершающим в 20-летнем цикле без "сине-желтых".
По информации официального сайта IIHF, все участники разделены на две группы по восемь команд.
- Группа А: США, Швейцария, Германия, Великобритания, Финляндия, Латвия, Австрия, Венгрия.
- Группа В: Канада, Чехия, Словакия, Словения, Италия, Дания, Норвегия и Швеция.
В стадию 1/4 финала выйдут по четыре лучшие команды, а дальше турнир пойдет по олимпийской системе на выбывание.
Где смотреть хоккейный ЧМ-2026 в Украине?
Официальным транслятором в нашем государстве является "Суспільне Спорт", официальный сайт которого сообщил, что покажет 27 матчей групповой стадии, а также пять игр плей-офф. Кроме платформы, трансляции будут проходить на телеканале "Суспільне Спорт", региональных каналах.
Какое расписание трансляций?
Известно о расписании трансляций в первые игровые дни. Определенные поединки будут доступны на портале украинского вещателя, а другие – на его телеканалах.
15 мая
- 17:20. Финляндия – Германия (вживую на "Суспільне Спорт" и региональных каналах);
- 21:20. США – Швейцария (вживую на "Суспільне Спорт" и региональных каналах);
16 мая
- 17:20. Италия – Канада (в прямом эфире на сайте "Суспільне Спорт");
- 21:20. Словения – Чехия (вживую на сайте "Суспільне Спорт");
17 мая
- 17:20. Австрия – Венгрия (вживую на сайте "Суспільне Спорт");
- 21:20. Германия – Латвия (вживую на сайте "Суспільне Спорт").