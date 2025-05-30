Жеребьевка чемпионата мира U-20: с кем сыграет Украина на юношеском Мундиале

"Сине-желтые" во второй раз пробились на главный турнир мира для футболистов до 20 лет. Предыдущее участие шесть лет назад завершилось громким чемпионством команды Александра Петракова.

Сборная Украины по футболу U-20 готовится к участию в финальной части юношеского чемпионата мира. Туда команда отобралась благодаря выходу в полуфинал Евро U-19 в прошлом году, сообщает 24 Канал.

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Старые знакомые

Тем временем в чилийском Сантьяго состоялась жеребьевка групповой стадии соревнования. Наша команда попала в группу В, где будет противостоять Южной Корее, Панаме и Парагваю.

Состав всех групп чемпионата мира U-20:

А : Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет.

: Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет. В : Южная Корея, Украина, Парагвай, Панама.

: Южная Корея, Украина, Парагвай, Панама. С : Бразилия, Мексика, Марокко, Испания.

: Бразилия, Мексика, Марокко, Испания. D : Италия, Австралия, Куба, Аргентина.

: Италия, Австралия, Куба, Аргентина. Е : США, Новая Каледония, Франция, ЮАР.

: США, Новая Каледония, Франция, ЮАР. F: Колумбия, Саудовская Аравия, Норвегия, Нигерия.

Напомним, что Украина за свою историю лишь раз принимала участие в юношеском Мундиале. В 2019 году подопечные Александра Петракова сенсационно выиграли ЧМ U-20 в Польше.

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Что интересно, с панамцами и корейцами наша команда тогда уже пересекалась. Первых "сине-желтые" разгромили в 1/8 финала (4:1), тогда как со вторыми судьба свела Украину в финале. Итоговый счет – 3:1 в пользу подопечных Петракова.

Финальная часть чемпионата мира U-20 состоится с 27 сентября по 19 октября в Чили. Матчи соревнования примут четыре города – Сантьяго, Ранкагуа, Вальпарайсо, Талька.